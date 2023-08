Médica é encontrada morta dentro de mala no interior de SP; namorado é suspeito

As investigações são conduzidas pela Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de São José do Rio Preto, que está em diligências para esclarecer o crime e prender o autor.

"Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência, e ao chegaram no local, se depararam com a vítima já em óbito com ferimentos de faca pelo corpo", traz nota da SSP.

A Polícia Militar foi acionada por uma amiga que disse ter ficado preocupada quando a médica deixou de responder as mensagens no dia anterior.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma médica de 28 anos foi encontrada morta dentro de uma mala no apartamento em que vivia em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, na sexta-feira (18). Segundo a Polícia Civil, o namorado, de 26 anos, é considerado suspeito. O nome dele não foi divulgado e ninguém foi preso até a publicação.

