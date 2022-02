Mecânico ouve choro e resgata bebê abandonada em lixeira em PE

RECIFE, PE (UOL/FOLHAPRESS) - Um mecânico que seguia para uma pescaria com um amigo encontrou uma bebê recém-nascida dentro de uma lixeira na cidade do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. A menina foi encontrada na manhã do domingo (13), ainda com cordão umbilical.

Luiz Paulo Silva, 35, passava pela rua com um amigo quando escutou o choro da menina e foi procurar de onde estava vindo o barulho.

A recém-nascida estava dentro de um cesto de lixo, enrolada em um lençol e ainda suja de sangue. Ela foi levada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Luiz Paulo demonstrou interesse em adotá-la. No entanto, é preciso entrar na fila de adoção para ficar com a garota, o que deve ocorrer apenas se nenhum parente dela for localizado pela Justiça.

O mecânica conta que chegou a conseguir alimentar a criança, já que sua esposa está em período de amamentação.

Após ser atendida na UPA, a menina foi levada para o Hospital Infantil do Cabo e, depois, encaminhada para a Maternidade Padre Geraldo Leite Bastos.

A recém-nascida passa bem, segundo a equipe médica que a atendeu. O caso foi comunicado ao Conselho Tutelar do município, que segue acompanhando a situação da bebê.

Os pais da menina ainda não foram localizados nem identificados pela polícia. Após receber alta da unidade de saúde, a recém-nascida deverá seguir para um abrigo e, possivelmente, entrará na lista para adoção.

"Senti uma tristeza muito grande quando vi aquela menininha dentro daquela caixa. Mas, ao mesmo tempo, agradeci a Deus por ter passado por ali naquela hora. Se ninguém tivesse encontrado ela logo, era capaz da bebê morrer. Ela estava toda suja de sangue e chorando muito. Quero muito poder adotar essa criança", disse Luiz.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia do Cabo de Santo Agostinho e será instaurado inquérito policial para apurar o caso.