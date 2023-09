MEC volta a notificar Unisa e pede esclarecimentos a outras três instituições

Já a Unifesp diz que atua desde terça, quando tomou conhecimento das imagens, para identificar a relação dos envolvidos com a instituição e tomar medidas cabíveis com base nas normas internas e legislação vigente.

Estudantes do São Camilo também abaixaram as calças nos jogos de abril. Em nota, o centro universitário afirma que, para evitar injustiças, não expulsou ninguém, mas decidiu suspender a participação dos alunos do curso de medicina de quaisquer competições esportivas, por tempo indeterminado.

De acordo com a pasta, estudantes dessas três instituições também apareceram em imagens com teor similar às dos alunos da Unisa. O objetivo, diz o MEC, é apurar quais medidas foram tomadas para investigar e punir condutas ocorridas em trotes, jogos ou eventos de cunho acadêmico.

Em nota divulgada na terça (19) em seu site, a Unisa afirma que entregou ao MP-SP (Ministério Público de São Paulo) "elementos que podem colaborar com as providências cabíveis".

A pasta agora pede detalhamento de informações e documentação comprobatória a respeito das investigações e expulsões de alunos envolvidos. O caso aconteceu em abril deste ano durante o Calomed, jogos universitários realizados em São Carlos, no interior de São Paulo, mas vídeos do episódio só viralizaram na última semana.

