MEC se compromete a enviar recursos para Unifesp da zona leste em reunião com Boulos e reitora

No início deste mês, o chefe do Executivo prometeu entregar, até o final de seu mandato, duas universidades federais e um novo campus na região da Grande São Paulo.

O ministro da Educação, por sua vez, afirmou que as obras são uma determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "O MEC vai garantir os recursos para que a gente possa iniciar, o mais rápido possível, essa tão sonhada obra que é o campus da zona leste da Universidade Federal de São Paulo", disse Santana.

De acordo com o parlamentar, durante o encontro foram apresentados projetos da universidade que se encontram em fase de aprovação e de licenciamento junto à Prefeitura de São Paulo. "O ministro assumiu o compromisso de que licenciando, vai fazer a licitação para começar a obra no dia seguinte", disse o deputado do PSOL.

"Tenho uma notícia muito boa para São Paulo -em especial, para a zona leste", afirmou Boulos, em vídeo gravado ao lado do ministro, da reitora e da secretária de Ensino Superior do MEC, Denise Pires De Carvalho.

O acordo foi selado após reunião com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) e com a reitora da instituição de ensino, Raiane Assumpção.

