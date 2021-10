MEC até hoje não mapeou impacto da pandemia na educação, diz presidente de conselho de estados

Segundo Angelo, embora esteja mantida, a prova é feita no final do ano, mas o resultado sai apenas no segundo semestre do ano posterior.

Angelo também questiona a exigências do Ministério da Educação sobre o Saeb, avaliação federal da educação básica, e o prazo para divulgação do resultado.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), Vitor de Angelo, aponta a evasão escolar e a perda de aprendizado como os principais problemas relacionados à pandemia e cobra do Ministério da Educação um diagnóstico nacional sobre a situação para poder enfrentá-los.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.