MDB critica Bolsonaro em manifesto e diz que governo se perdeu em falsos problemas na pandemia

O partido, comandado pelo deputado Baleia Rossi e que tem integrantes na base de Bolsonaro no Congresso, afirma no documento que o governo federal se perdeu em “falsos problemas” e foi “míope” na negociação de compra de vacinas da Pfizer.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O MDB preparou um manifesto com críticas à condução do combate à pandemia pelo governo de Jair Bolsonaro. No texto, o partido diz que o país está se tornando um pária mundial e pede a criação de uma Frente Nacional pela Vida.

