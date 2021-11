McDonald's abandona banheiros multigênero em Bauru após notificação da prefeitura

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após receber uma notificação da Prefeitura de Bauru, o McDonald's decidiu abandonar o conceito de banheiros multigênero em um restaurante da rede de fast-food no município do interior paulista.

O caso ganhou repercussão neste mês, com um vídeo que viralizou nas redes sociais. Na gravação, uma mulher filma as portas dos banheiros do restaurante e afirma que o McDonald's, considerado um símbolo do capitalismo, era "comunista" por adotar os espaços multigênero.

"No caso do município de Bauru, após a notificação da prefeitura, a companhia fez adequação em atendimento à solicitação das autoridades locais", afirmou o McDonald's, em nota, neste domingo (21).

Os sanitários em questão tinham placas com bonecos que simbolizavam a permissão para uso individual de homens, mulheres ou pessoas que não se identificassem com esses gêneros. Após a notificação da prefeitura, os locais passaram a ser divididos entre masculinos e femininos.

"Quero que todos vigiem sua cidade. É um absurdo. Criança usa o mesmo banheiro, mulher. É um absurdo isso. É o comunismo na nossa cidade de Bauru. Uma vergonha isso, uma pouca vergonha. McDonald's comunista", afirma a autora do vídeo, que virou alvo de críticas e até de piadas nas redes sociais.

Ao tomar conhecimento da gravação, a prefeita bolsonarista Suéllen Rosim (Patriota) disse no último dia 13 que as exigências do Código Sanitário de Bauru não estavam sendo cumpridas e que "providências foram tomadas". Conforme a administração municipal, os sanitários devem ser separados e identificados para cada sexo.

O McDonald's afirma ter "compromisso com a promoção de um ambiente de respeito" em suas unidades.

"A empresa cuida para que todos os seus restaurantes tenham instalações com o mais alto padrão de limpeza e que ofereçam conforto e segurança para seus clientes. Em algumas unidades, as cabines são isoladas e totalmente individualizadas", diz a rede.

"Os restaurantes possuem estruturas diferentes, sempre adequando as questões de espaço, planta e legislação local", completa.