Massa polar chega ao Sul e deixa 'cenários' com geada em Santa Catarina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cidades de regiões de serra no sul do Brasil amanheceram nesta quarta (10) com 'cenários' de geada -uma paisagem que deve se repetir pelos próximos dias.

MASSA POLAR AVANÇA PARA O SUDESTE

São Joaquim, uma cidade que comumente registra as menores mínimas no país, chegou a marcar -1,9ºC. Imagens registradas pelo fotógrafo Mycchel Legnaghi, do portal São Joaquim Online, mostram a vegetação do Vale dos Caminhos da Neve com camadas de gelo.

Fez -2,2ºC em Bom Jardim da Serra, -1,2 em Urupema e 0º em Urubici, de acordo com registros do portal MetSul.

Uma massa de ar polar avança do Sul para o Sudeste nesta semana. Segundo a Climatempo, a maioria das áreas do Sul terá os próximos dias com sol e nuvens; o frio fica mais concentrado no amanhecer -especialmente nas áreas das serras gaúcha e catarinense.