Martin Scorsese é homenageado com ala em universidade de cinema de Nova York

Alma mater de Martin Scorsese, a Universidade de Nova York, está estabelecendo um instituto de cinema com o nome do cineasta após um presente de George Lucas e Mellody Hobson. A criação do Instituto Martin Scorsese de Artes Cinematográficas Globais foi anunciada nesta terça-feira, 14, pela Tisch School of the Arts da NYU.

O instituto incluirá um centro de produção virtual, o Departamento de Estudos Cinematográficos Martin Scorsese e apoio para bolsas de estudo - com auxílio escolar para aqueles selecionados como "bolsistas Scorsese". Uma grande doação da Hobson/Lucas Family Foundation - a organização sem fins lucrativos do cineasta de Star Wars e sua esposa, Hobson, copresidente executiva da Ariel Investments e presidente da Starbucks Corporation - tornou o novo instituto possível.

"Esta é uma honra singular e notável para mim, agradeço ao meu velho e querido amigo George Lucas, sua esposa, Mellody Hobson, e sua maravilhosa fundação por esta honra", disse Scorsese em um comunicado. "A generosidade de espírito e as ações deles são profundamente comoventes para mim. Eu só queria que meus pais estivessem por perto para ver isso. Eles teriam ficado muito orgulhosos."

Scorsese tem uma longa história com a NYU. Quando estudante, fez seus primeiros curtas lá, incluindo "The Big Shave", de 1967, uma alegoria de seis minutos da Guerra do Vietnã em que um jovem raspa o rosto até se transformar em uma massa sangrenta.