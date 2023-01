Marinho mira traições no Senado para vencer Pacheco, Bolsonaro quer mais tempo nos EUA e outras notícias do dia

Carnaval de Recife e Olinda deve reforçar manifestações tradicionais. Retorno da folia será tema do Galo da Madrugada e do Homem da Meia-Noite.

Ataque mata 7 em sinagoga de Jerusalém Oriental após acirramento de tensões em Israel. Região da Faixa de Gaza teve operações de lado a lado em resposta a ação em Jenin com palestinos mortos. Israel bombardeia Gaza em resposta a foguetes disparados do território palestino.

Bolsonaro pede para ficar mais tempo em casa de José Aldo nos EUA. Reportagem se hospedou no mesmo condomínio do ex-presidente na região de Orlando.

Interventor aponta leniência da PM e inércia de Torres em ataques golpistas do dia 8. Relatório aponta que ex-secretário do DF tinha informações da inteligência no dia 6 e não agiu.

Pacheco mantém favoritismo no Senado, mas aliados de Marinho apostam em traições. Candidatos também contam com votos em partidos rachados como União Brasil, Podemos e PSDB.

