Marinheiro resgata criança ilhada no mar em Alagoas

"Fica de alerta tanto para as pessoas que vêm conhecer nossa cidade quanto para quem vai a praias próximas. Alguns blogueiros que vêm aqui em Maragogi e dizem que o pessoal economiza conhecendo as piscinas naturais a pé, fica incentivando turistas a subirem até corais. Isso nunca é indicado. O pessoal corre sério risco de vida", avisa o marinheiro.

À reportagem, Júnior afirmou que situações do tipo são comuns na região. Ele, que trabalha com passeios turísticos, já fez resgates semelhantes de turistas desavisados que não viram a maré subir.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um marinheiro resgatou uma criança ilhada no meio do mar em uma praia de Maragogi, em Alagoas, e registrou o momento em vídeo.

