Marido planejou morte de cantora gospel Sara Mariano durante um mês, diz polícia

Mesmo sem a confirmação policial sobre o corpo encontrado cabornizado, a irmã de Sara, Soraya Correia fez uma postagem nesta sexta lamentando a morte da irmã. Em seguida, divulgou dados de uma vaquinha solidária criada para custear a ida da mãe Dolores Freitas, que mora no Maranhão, para resolver questões do enterro.

Os investigadores ainda buscam elucidar a motivação. Mas já sabem que Ederlan tentou apagar dados do celular de Sara para esconder provas. Além disso, a polícia afirma que há indícios de que o produtor contou com outras pessoas para matar a pastora.

