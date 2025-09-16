   Compartilhe este texto

Maré de plástico atinge praias de Fernando de Noronha

Por Folha de São Paulo

16/09/2025 13h15 — em
Variedades



FERNANDO DE NORONHA, PE (FOLHAPRESS) - As areias brancas das paisagens paradisíacas de Fernando de Noronha têm se enchido de pontos coloridos: são tampinhas de garrafas, talheres descartáveis e restos de redes de pesca trazidos pelas ondas.

Em 23 de agosto, em menos de 10 minutos de caminhada pela praia do Leão, a reportagem reuniu uma pequena pilha de lixo plástico vindo do oceano. Havia muito mais espalhado pela restinga, mas sem equipamento adequado era impossível recolher todos os resíduos.

Os locais mais atingidos são os banhados pelo "mar de fora", como é conhecida a face do arquipélago virada para a África. Ali, o mar é mais bravo e, durante os meses de agosto e setembro, correntes marítimas trazem o plástico vindo do continente africano e de navios que circulam pelo Atlântico.

No último dia 4, o guia turístico José Martins da Silva Filho, conhecido como Zezinho, se deparou com uma maré de lixo e sargaço na praia do Sueste, para onde havia levado um grupo de visitantes para observar os filhotes de tubarão que nadam perto da areia.

"Eu me surpreendi com a quantidade de tampinhas de garrafa, que eram cerca de 90% do lixo, e com o volume, que era muito grande. Nunca vi tanto", conta. "Catei mais de mil tampinhas em menos de meia hora, enquanto os turistas olhavam os tubarões".

O Sueste, assim como a praia do Leão, fica dentro do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e é área de alimentação de tartarugas-marinhas.

Ele voltou ao local na manhã seguinte, acompanhado de um pequeno mutirão de limpeza composto por nove jovens e crianças. Em duas horas de trabalho, foram recolhidos mais de 64 kg de lixo, a maior parte plástico. Além das tampinhas, foram achadas embalagens de cosméticos, escovas de dente e até seringas.

"A maioria era lixo internacional. Dava para ver pelos logotipos, pelas marcas das tampinhas", diz o historiador Emerson Junior, educador ambiental do Projeto Golfinho Rotador, que integrou o mutirão. O projeto, além de pesquisar os golfinhos da ilha, tem diferentes iniciativas de conservação. "Isso mostra como um lixo que você está jogando lá do outro lado consegue impactar aqui".

"Achamos também uma tartaruga, de uns 20 centímetros de diâmetro, morta engasgada com plástico", relata Zezinho, com tristeza. "Aqui é meu quintal, minha casa. Além de morar aqui, eu trabalho aqui, dependo do oceano. Mostro muito tubarão e tartaruga para as pessoas. É crucial manter limpo".

A maré de lixo chega a Noronha poucas semanas depois do fracasso de uma nova tentativa para criar um tratado mundial de combate à poluição plástica.

Mesmo sediando em novembro a COP30, cúpula climática das Nações Unidas, segundo reportagem do portal Climate Home, o Brasil se distanciou das posições mais ambiciosas nas negociações globais, que pediam o banimento de alguns produtos plásticos. Os diplomatas brasileiros teriam adotado uma posição mais alinhada aos grandes produtores de petróleo.

Lixo internacional

Não é preciso tecnologia sofisticada para descobrir a origem dos resíduos encontrados pela reportagem e pelos noronhenses. Uma busca na internet revela, por exemplo, que a marca de água Canadian Pure é produzida na República Democrática do Congo, assim como os refrigerantes Festa e Zen.

Os achados vão ao encontro de um estudo da Universidade Federal do Ceará e outras instituições brasileiras publicado no ano passado sobre resíduos plásticos recolhidos no litoral nordestino em 2022.

A pesquisa mostrou que a maior parte dos itens (78,5%) vinha do continente africano e, destes, mais de 90% eram originários da República Democrática do Congo. Pouco mais de um quinto do material não vinha da África: 15,7% eram de marcas brasileiras e 5,8% vinham de outros países.

Uma análise das correntes apontou, ainda, que a principal fonte era a poluição vinda do rio Congo.

"Como há o descarte incorreto de lixo, assim como no Brasil, toda vez que chega a época de chuvas fortes esses rios aumentam de volume e vão arrastando tudo que tem na margem. Isso vai para o oceano e chega às correntes marítimas que varrem a costa da África e se dirigem ao continente americano", explica Alice Grossman, diretora da EcoNoronha, concessionária que apoia o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) na gestão do parque nacional.

A bióloga ressalta que cada vez mais lixo é encontrado nas praias e que o problema tomou dimensões assustadoras. "O que a gente vê na beira da água é o que o mar cuspiu. Mas o plástico está na água também", lembra ela, acrescentando que esse lixo impacta toda a cadeia da biodiversidade e todo o ecossistema de Noronha.

Com uma área total de 18,6 km² e população estimada de 3.341, além dos milhares de turistas que recebe diariamente, Fernando de Noronha não tem espaço para ter um aterro sanitário. Assim, todo o lixo produzido ali precisa ser levado de volta para o continente -exceto o vidro, que é triturado até virar areia, usada na construção civil.

Para tentar reduzir o volume de resíduos e a poluição marinha, um decreto de 2018 criou o programa Noronha Plástico Zero, que proíbe a entrada na ilha de alguns tipos de plásticos de uso único. Foram banidas garrafas de bebidas com capacidade inferior a 500 ml; canudos, copos, pratos e talheres plásticos descartáveis; sacolas plásticas; e embalagens e recipientes para alimentos feitos de isopor.

A administração distrital foi procurada para esclarecimentos sobre a gestão de resíduos do arquipélago, mas não respondeu.

No dia 20 de setembro, será realizado o World Cleanup Day (Dia Mundial da Limpeza, em tradução livre), promovido anualmente pela organização Ocean Conservancy, com o objetivo de promover mutirões de limpeza de praias em todo o mundo. Em Noronha, o movimento é organizado pelo Projeito Golfinho Rotador.

Bastidores da Política - Carta ao delegado federal Humberto Freire Bastidores da Política
Carta ao delegado federal Humberto Freire

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Variedades

+ Variedades


16/09/2025

Sessão da CPI que investiga moradias populares em SP é cancelada por falta de quórum

16/09/2025

Governo adota CPF em registro do SUS e prevê excluir 111 milhões de cadastros inativos

16/09/2025

Derrite diz que um suspeito da morte de ex-delegado já foi identificado

16/09/2025

Derrite diz que suspeito da morte de ex-delegado já foi identificado

16/09/2025

Fóssil do pampa ganha nova classificação e é 'colocado' em toca em novo estudo

16/09/2025

Novo vídeo mostra emboscada contra Ruy Fontes após a saída da Prefeitura de Praia Grande

16/09/2025

Doses mais altas do Mounjaro chegam ao Brasil com preços que variam de R$ 2,6 mil a R$ 3,6 mil

16/09/2025

Corpo de ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes é velado na Alesp

16/09/2025

Primeira-dama de João Pessoa vira ré na Justiça Eleitoral por suspeita de relação com facção

16/09/2025

Lewandowski diz que morte de ex-delegado é crime brutal e mostra nível de violência do país

16/09/2025

7 em cada 10 alunos do ensino médio admitem já ter usado IA para trabalhos escolares

16/09/2025

Ex-delegado morto a tiros em Praia Grande não chegou a sacar arma; veículo foi atingido por 29 disparos

16/09/2025

Alcance da desinformação sobre a COP30 dobra nas redes sociais, afirma levantamento

16/09/2025

Vídeo mostra desespero de motoristas durante assassinato de ex-delegado em Praia Grande

16/09/2025

'Ruy era delegado que mais sabia do PCC', diz promotor que investiga facção

16/09/2025

Polícia investiga se morte foi represália ao trabalho de ex-delegado em secretaria de Praia Grande

16/09/2025

Vídeo mostra desespero de motoristas durante assassinato de ex-delegado em Praia Grande

16/09/2025

Furto de cabos causa incêndio em subestação e deixa partes do Rio no escuro

16/09/2025

Operação da polícia do RJ contra tráfico de animais silvestres cumpre 40 mandados de prisão

16/09/2025

'Moro sozinho no meio deles', disse ex-delegado executado em Praia Grande semanas antes do crime

16/09/2025

PF oferece ajuda para investigar morte de ex-delegado da Polícia Civil de SP

16/09/2025

Governo só fiscaliza planos para fechar 19 das 45 mil minas do país

16/09/2025

Circulação de carros na prefeitura de Praia Grande antes da morte de ex-delegado será analisada, diz chefe da Polícia Civil

16/09/2025

São Paulo deve ter pancadas isoladas de chuva nesta terça-feira (16)

16/09/2025

Sem chuva na 1ª quinzena de setembro, reservatórios de água de SP continuam em queda

15/09/2025

Polícia apreende munições e veículo adulterado em caso de desaparecidos no Paraná

Foto: Pixabay

15/09/2025

MEC autoriza 456 cursos ter aulas semipresenciais pela nova política de EAD

15/09/2025

Tarcísio fala em punição exemplar e monta força-tarefa para prender assassinos de ex-delegado-geral

15/09/2025

Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral da Polícia Civil de SP, é assassinado em Praia Grande


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!