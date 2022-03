Março começa com madrugada mais quente do ano em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mês de março começou na capital paulista registrando a madrugada mais quente da cidade neste ano, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

De acordo com o órgão municipal, a temperatura mínima média na cidade, na madrugada desta terça, foi de 22,3º C. Já em Santo Amaro, na zona sul, foi registrada a maior mínima absoluta do município, de 24,4º C.

O CGE previu máxima de 33º C na cidade, para esta terça. Altas temperaturas também são previstas para o litoral paulista, nos dias de ressaca do Carnaval. Praias paulistas e cariocas lotaram durante a celebração.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a maior máxima registrada na capital paulista, até o fim da tarde desta terça, foi de 31,6º C, conforme coletado pela estação do Mirante de Santana, na zona norte.

A temperatura mais alta registrada pelo instituto no município, neste ano, foi em 23 de janeiro, com 33,8º C.

Já no estado, a maior temperatura registrada nesta terça pelo Inmet, de 36,7° C, ocorreu em Valparaíso (a 564 km da capital). A mesma cidade do interior é detentora do recorde estadual de 2022, com 37,6º, em 23 de janeiro.

Por causa de eventuais riscos de tempestades isoladas, a prefeitura decretou estado de atenção para alagamentos, no final entre o início e final da tarde desta terça nas zonas leste e norte, incluindo a marginal Tietê, além do centro.

Nas primeiras horas da noite, acrescentou o CGE, novas áreas de instabilidade que estão em deslocando das regiões do Vale do Ribeira e Sorocaba, no interior, podem atuar na Grande São Paulo e capital paulista. Não se descarta chuva forte, rajadas de vento e formação de alagamentos, afirma o órgão municipal.

Apesar de nenhuma ocorrência de destaque, foi registrada chuva de granizo na Penha, zona leste, às 15h16, onde também ocorreu rajadas de vento de quase 50km/h.

Na região do aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, o CGE registrou rajadas de vento de 48,2 km/h.

Os bombeiros não haviam relatado nenhuma ocorrência referente a eventuais chuvas até a publicação deste texto.

O forte calor registrado nesta terça vai se repetir na cidade, mas a partir de agora com maior chance de precipitações, nos fins de tarde.

Segundo o CGE, a máxima prevista para a Quarta-Feira de Cinzas (2) na capital é de 32º C e a mínima de 21º C.

Na quinta-feira (3), a máxima se mantém em 32º C e a mínima em 21º C.

Em ambos os dias, há possibilidade de chuvas isoladas de tarde.

Na Baixada Santista, a previsão igualmente indica dias quentes, segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), com remotas chances de chuva.

Em Guarujá, a temperatura deve atingir 32º C nesta quarta. Santos pode registrar a mesma máxima na Quarta de Cinzas. Já na Praia Grande, a temperatura não ultrapassa os 310 ºC.

Quem está em Ubatuba e Caraguatatuba, no litoral norte paulista, pode esperar máxima de, respectivamente, 34° C e 32° C nesta quarta. Em Ilhabela, onde turistas encheram as praias nesta segunda-feira, a máxima prevista é de 34º C.

*

EFEITOS DO CALOR NO CORPO

Maior e mais rápida perda de líquido

Desidratação

Problemas renais

Queda da pressão arterial

Tontura

Desmaio

Queda e eventuais traumas

Morte por acidente ou por complicações da desidratação

DICAS

Tomar água com regularidade

Consumir frutas e vegetais ricos em água

Evitar sair em períodos de sol mais forte

Caso precise se deslocar nesses momentos, se proteja com bonés e use roupas leves

Ao notar qualquer anormalidade, procure um médico

Fontes: Médicos Paulo Camiz (professor da USP), Natan Chehter (Hospital Beneficência Portuguesa) e João Vicente da Silveira (Hospital Sírio Libanês)