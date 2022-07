Marcha para Jesus reúne famílias, 'Coringa reaça' e pedidos por melhoria da crise

"Eu vim de Coringa reaça, o Coringa do bem. É um personagem que eu uso já há algum tempo em diversos protestos por um Brasil livre. É para mostrar que até o Coringa pode ficar do bem"

Histórias como a dele não são incomuns entre os participantes da Marcha, a exemplo dos amigos Matheus Trindade, 25, e Lucas Lima, 30, que saíram de madrugada de Taquaritinga, no interior de São Paulo, para participar do evento. Os dois disseram que, após um passado de muitas festas e bebidas, encontraram a paz na religião. "Estamos limpos para a Glória de Deus", disse Lucas.

"É um personagem que eu uso já há algum tempo em diversos protestos por um Brasil livre. É para mostrar que até o Coringa pode ficar do bem", afirmou. Nascimento disse que se converteu há 13 anos, após chegar ao fundo do poço por causa da dependência em álcool e drogas. "Fui internado numa clínica e conheci a palavra de Deus. De lá para cá, a minha vida mudou", disse.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio a multidão de pessoas que se reuniram neste sábado (9) em São Paulo, na Marcha para Jesus, um homem se destacava. Era o comerciante Renato do Nascimento, 43, que estava fantasiado de "Coringa reaça ou Coringa do bem".

