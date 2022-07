Marcha para Jesus recebeu R$ 1,7 milhão em emendas de vereadores de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Marcha para Jesus recebeu R$ 1,7 milhão em emendas de vereadores paulistanos para sua edição de 2022, que acontecerá neste sábado (9). João Jorge (PSDB) destinou R$ 1 milhão, e o Missionário José Olímpio (PL), R$ 710 mil.

Essa modalidade de pagamento de eventos públicos por meio de emendas passou a ser questionado depois que as redes bolsonaristas passaram a divulgar que a apresentação de Daniela Mercury no evento de 1º de Maio das centrais sindicais, que contou com a presença de Lula (PT), foi financiada dessa forma.

A coluna Painel, da Folha de S.Paulo, revelou então que a Marcha para Jesus também tem recebido o mesmo tipo de recurso nos últimos anos.

Em 2019, o vereador Gilberto Nascimento Júnior (PSC) destinou R$ 1,1 milhão. Nesse ano, Jair Bolsonaro (PL) discursou e tornou-se o primeiro presidente a participar da Marcha.

No ano seguinte, Eduardo Tuma (então no PSDB, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Município) direcionou R$ 400 mil por meio de duas emendas. Em 2020, devido à pandemia da Covid-19, a Marcha funcionou em formato diferente, como uma carreta, que terminou em um show acompanhado de dentro dos carros.

A edição da Marcha de 2022 terá diversos políticos, entre eles Bolsonaro e seu ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato ao Governo de SP. O governador Rodrigo Garcia (PSDB) também marcará presença, com o objetivo de atrair a simpatia do eleitorado evangélico.

A concentração para a marcha será das 7h às 10h na avenida Tiradentes, em frente ao metrô Luz, região central da capital paulista, segundo cronograma divulgado.

Em seguida, os fiéis devem caminhar pelas avenidas Tiradentes (pista sentido aeroporto) e Santos Dumont (ambos os sentidos), em um percurso de 3,5 km que tem como destino a praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, onde foi montado o palco para shows.

Nomes consagrados da música gospel foram confirmados para o evento, como Aline Barros, André & Felipe, Ao Cubo, Damares, Thayse Carvalho, Yudi Tamashiro e Israel Reis. Os shows devem ocorrer até 22h.