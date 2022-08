Manutenção no Cantareira pode deixar 5 milhões sem água em SP neste fim de semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma manutenção no sistema Cantareira poderá afetar o abastecimento de água de 4,9 milhões de pessoas que vivem em São Paulo e em outras sete cidades da região metropolitana, entre as 18h deste sábado (20) e as 6h de domingo (21).

Além da capital, pode haver interrupção no fornecimento de água nos municípios de Guarulhos, Osasco, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Cajamar e São Caetano do Sul.

A previsão é que o fornecimento seja restabelecido completamente até segunda-feira (22), de acordo com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Para reduzir os impactos, será acionada a flexibilização do sistema integrado da região metropolitana, que permitirá que regiões normalmente atendidas pelo Cantareira recebam água de outros sistemas.

O abastecimento em regiões com serviços essenciais como hospitais será redirecionado para que não haja intermitência, diz a Sabesp. A população poderá entrar em contato com a companhia por meio do WhatsApp (11) 3388-8000 ou pelos telefones 195 e 0800-055-0195 (ligação gratuita).

A Sabesp informa que manutenção é preventiva. Para a realização dos serviços, será necessário fazer uma parada programada no funcionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guaraú, responsável pela produção de água do sistema. A última vez que houve manutenção semelhante foi em 2016, diz a companhia.

Entre os trabalhos que serão realizados está a substituição, necessária devido ao desgaste do uso, de uma grande válvula de um conjunto de bombas na estação elevatória Santa Inês, que envia água para tratamento na Guaraú. O equipamento, que tem 1,1 metro de diâmetro e pesa 16 toneladas, e será substituído por outro idêntico.

A companhia informa ainda que, ao final do trabalho, colocará em operação uma nova adutora que vai reforçar o abastecimento na região de Perus, na zona norte na capital, e nos municípios de Franco da Rocha, Francisco Morato e Caieiras, beneficiando cerca de 300 mil pessoas.

BAIRROS AFETADOS EM CADA CIDADE

SÃO PAULO

Aclimação, Água Branca, Água Fria, Água Rasa, Alto da Lapa, Alto de Pinheiros, Anhanguera, Anhembi, Bairro Siciliano, Bairro Urbanizadora, Barra Funda, Barrocada, Bela Vista, Belenzinho, Boaçava, Bom Retiro, Brás, Brás, Brasilândia, Cachoeirinha, Cambuci, Campos da Escolástica, Campos Elíseos, Canindé, Carandiru, Casa Verde, Casa Verde Alta, Catumbi, Centro, Cerqueira César, Chácara Do Rosário, Chácara Inglesa, Chácara Jaraguá, Chácara Maria Trindade, Chácara Morro Alto, Chácara Piqueri, Chácara São João, Chora Menino, Cidade Continental, Cidade Mãe Céu, Cidade Universitária, City Jaragua, Cohab Antártica, Conjunto Habitacional Recanto dos Humildes, Conjunto Habitacional Voith, Consolação, Criméia, Estância Jaragua, Freguesia do Ó, Furnas, Glicério, Higienópolis, Hipódromo, Imirim, Invernada da PM, Itaberaba, Itaim, Jaguaré, Jaragua, Jardim Adelfiore, Jardim Aliança, Jardim Anagilda, Jardim Anhanguera, Jardim Atibaia, Jardim Bandeirantes, Jardim Barro Branco, Jardim Belaura, Jardim Brasil, Jardim Brasília, Jardim Canãa, Jardim Carombé, Jardim Centenário, Jardim Cidade Dabril, Jardim Corisco, Jardim das Bandeiras, Jardim das Graças, Jardim das Rosas, Jardim Daysy, Jardim Denise, Jardim Do Russo, Jardim Elisa Maria, Jardim Entre Serras, Jardim Europa, Jardim Felicidade, Jardim Filhos Da Terra, Jardim Flamingo, Jardim Fontális, Jardim França, Jardim Guairacá, Jardim Guanabara, Jardim Guapira, Jardim Guarani, Jardim Ibéria, Jardim Ibirá, Jardim Ibiratiba, Jardim Independência, Jardim Ipanema, Jardim Ismênia, Jardim Itália, Jardim Itatinga, Jardim Jacarandas, Jardim Japão, Jardim Joamar, Jardim Jose Lopes, Jardim Julieta, Jardim Kherlakhian, Jardim Líbano, Jardim Líder, Jardim Lígia, Jardim Luzitânia, Jardim Maria Nazaré, Jardim Marisa, Jardim Maristela, Jardim Modelo, Jardim Mutinga, Jardim Ninho Verde, Jardim Paulicéia, Jardim Paulista, Jardim Paulistano, Jardim Peri, Jardim Primavera, Jardim Ramos Freitas, Jardim Regina, Jardim Rincão, Jardim Santa Cruz, Jardim Santa Fé, Jardim Santa Inês, Jardim Santa Lúcia, Jardim Santa Marcelina, Jardim Santa Maria, Jardim Santa Mônica, Jardim Santo Elias, Jardim São Bento, Jardim São José, Jardim São Miguel, Jardim São Paulo, Jardim Shangrila, Jardim Silveira, Jardim Taipas, Jardim Teresa, Jardim Vera Cruz, Jardim Virginia Bianca, Jardim Vista Linda, Jardim Yara, Jova Rural, Lapa, Lapa de Baixo, Lauzane Paulista, Liberdade, Limão, Luz, Maranhão, Mercado, Mirante, Moema, Mooca, Morada Do Sol, Morro Doce, Morro Grande, Morro Verde, Pacaembu, Palmas Do Tremembé, Parada Inglesa, Parada Taipas, Pari, Parque Anhanguera, Parque Anhembi, Parque Cantareira, Parque da Lapa, Parque da Mooca, Parque do Mandaqui, Parque Edu Chaves, Parque Ibirapuera, Parque Maria Domitila, Parque Nações Unidas, Parque Novo Mundo, Parque Panamericano, Parque Peruche, Parque Ramos De Freitas, Parque Rebouças, Parque Rodrigues Alves, Parque São Domingos, Parque São Jorge, Parque São Lucas, Parque Sítio Do Morro, Parque Souza Aranha, Parque Taipas, Parque Tietê, Pedra Branca, Perdizes, Perus, Pinheiros, Piqueri, Ponte Grande, Ponte Pequena, Quarta Parada, Quinta da Paineira, Recanto do Paraíso, República, Rio Pequeno, Santa Cecília, Santa Efigênia, Santa Terezinha, Santana, São Remo, Sé, Sítio Boa Vista, Sítio da Figueira, Sítio Itaberaba, Sitio Mandaqui, Sítio Pinheirinho, Sol Nascente, Sumaré, Sumarezinho, Tatuapé, Tremembé, Tucuruvi, Vila Albertina, Vila Alpina, Vila Amália, Vila Amalis, Vila Amélia, Vila Anastácio, Vila Anglo Brasileira, Vila Aparecida Ivone, Vila Arcadia, Vila Argentina, Vila Arlinda, Vila Augusto, Vila Bandeirante, Vila Barreto, Vila Baruel, Vila Beatriz, Vila Bela, Vila Bertioga, Vila Bonilha, Vila Buarque, Vila Cachoeira, Vila Caiuba, Vila Califórnia, Vila Carolina, Vila Cavatton, Vila Célia, Vila Charlote, Vila Chica Luiza, Vila Clarice, Vila Constança, Vila Dalva, Vila Dionísia, Vila Dos Remédios, Vila Dos Rosas, Vila Ede, Vila Elois, Vila Esmeralda, Vila Espanhola, Vila Esperança, Vila Fidalgo, Vila Gomes Cardim, Vila Guedes, Vila Guilherme, Vila Gustavo, Vila Hamburguesa, Vila Hermínia, Vila Ida, Vila Inácio, Vila Ipojuca, Vila Itaberaba, Vila IVG, Vila Ivone, Vila Izolina Mazzei, Vila Jaguara, Vila Jataí, Vila Lajeado, Vila Leme, Vila Leopoldina, Vila Liberdade, Vila Lúcia, Vila Madalena, Vila Mangalot, Vila Maria Alta, Vila Maria Baixa, Vila Marieta, Vila Mazzei, Vila Medeiros, Vila Mendes, Vila Merly, Vila Miami, Vila Mirandópolis, Vila Munhoz, Vila Nilo, Vila Nilva, Vila Nivi, Vila Nova Cachoeirinha, Vila Nova Conceição, Vila Nova Galvão, Vila Nova Paulistéia, Vila Nova Pirituba, Vila Olímpia, Vila Oratório, Vila Palmeira, Vila Penteado, Vila Perus, Vila Piauí, Vila Pirituba, Vila Pompeia, Vila Primavera, Vila Progresso, Vila Prudente, Vila Regente Feijó, Vila Rio Branco, Vila Romana, Vila Rosa, Vila Rosina, Vila Rosinha, Vila Sabrina, Vila Santa Cruz, Vila Santa Edwiges, Vila Santa Maria, Vila Santos, Vila Sulina, Vila Uberabinha, Vila Varanda, Vila Vitória, Vila Zatt, Vila Zélia, Vila Zelina.

GUARULHOS

Bananal, Bela Vista, Bom Clima, Butantã, Cachara do Vovô, Camargos, Centro, Cidade Brasil, Cidade Jardim Cumbica, Cidade Serodio, Cidade Soberana, Cocaia, Continental I, Gopouva, Haroldo Veloso, Ivernada, Jardim Adriana, Jardim Aida, Jardim Alvorada , Jardim América, Jardim Ana Maria, Jardim Artidoro, Jardim Bananal, Jardim Bandeirantes, Jardim Barbosa, Jardim Beirute, Jardim Belvedere, Jardim Capri, Jardim Carioca, Jardim Cristin Alice, Jardim Cristina, Jardim Das Oliveiras II, Jardim Diogo, Jardim Do Papai, Jardim Dona Meri, Jardim Dos Afonsos, Jardim Dourado, Jardim Eliana, Jardim Eugenia, Jardim Eusonia, Jardim Flor Da Montanha, Jardim Flor Do Campo, Jardim Gabriela, Jardim Gopouva, Jardim Guarulhos, Jardim Iporanga, Jardim Irene, Jardim IV Centenário, Jardim Leda, Jardim Leila, Jardim Madeirense, Jardim Maia, Jardim Marilena, Jardim Monte Carmelo, Jardim Munira, Jardim Nazaret, Jardim Odete, Jardim Palmira, Jardim Renee, Jardim Rizzo, Jardim Rosa de Fraça, Jardim Rosana, Jardim Rossi, Jardim Santa Barbara, Jardim Santa Beatriz, Jardim Santa Cecilia, Jardim Santa Clara, Jardim Santa Edwirges, Jardim Santa Emília, Jardim Santa Lídia, Jardim Santa Mena, Jardim Santa Rita, Jardim Santa Terezinha, Jardim Santa Vincecia, Jardim Santo Expedito, Jardim São Domingos, Jardim São Geraldo, Jardim São João, Jardim São Jose, Jardim São Judas Tadeu, Jardim São Paulo, Jardim São Ricardo, Jardim Scyntila, Jardim Tabatinga, Jardim Terezopolis, Jardim Testae, Jardim Toscana, Jardim Vila Galvão, Jardim Zimbardi, Lavras, Macedo, Mikail II, Monte Carmelo, Morros, Parque Cecap, Parque Continental, Parque Continental III, Parque Flamengo, Parque Mikail, Parque Santo Agostinho, Parque Santos Dumont, Picanço, Recanto Bom Jesus, São João, São Roque, Taboão, Via Bom Lar, Vila Aliança, Vila Antonieta, Vila Aprezivel, Vila Augusta, Vila Bremem, Vila Capitão Rabelo, Vila Cavadas, Vila Das Palmeiras, Vila Do Telles, Vila Dos Camargos, Vila Endres, Vila Ester, Vila Fatima, Vila Fiuza, Vila Flora, Vila Galvão, Vila Girassol, Vila Gpm, Vila Huda, Vila Iris, Vila Itapegica, Vila Itapoan, Vila Izinha, Vila Lidio Santana, Vila Marajó, Vila Maria Luiza, Vila Maria Tereza, Vila Maricy, Vila Milton, Vila Miriam, Vila Moreira, Vila Paulista, Vila Pedro Moreira, Vila Planalto, Vila Progresso, Vila Rica, Vila Rio, Vila Rio de Janeiro, Vila Ristori, Vila Rosalia, Vila Rute, Vila Sabatino, Vila Saiago, Vila Sant Anna, Vila Santo Antônio, Vila São Carlos, Vila São Jorge, Vila São Judas Tadeu, Vila São Paulo, Vila São Rafel, Vila Silveira, Vila Sirena, Vila Sitio Dos Morros, Vila Sorocabana, Vila Tijuco, Vila Trabalhista, Vila União, Vila Vicentina, Vila Yaya, Vila Zanardi.

OSASCO

Adalgisa, Aliança, Ayrosa, Baronesa Mazzei, Bela Vista, Bonança, Bonfim, Bussocaba, Centro, Cidade das Flores, Cidade de Deus, City Bussocaba, Helena Maria, IAPI, Industrial Anhanguera, Industrial Autonomistas, Jaguaribe, Jardim Dabril, Jardim das Flores, Jardim Novo Osasco, Jardim Roberto, Km 18, Metalúrgicos, Munhoz Junior, Mutinga, Padroeira, Pestana, Piratininga, Platina, Portal d'Oeste, Presidente Altino, Rochdale, Santa Fé, São Pedro, Três Montanhas, Veloso, Vila Campesina, Vila Menck, Vila Militar, Vila Osasco, Vila Yara, Vila Yolanda.

FRANCO DA ROCHA

Centro, Jardim Cruzeiro, Jardim Luciana, Jardim Progresso, Jardim Progresso, Jardim União, Lago Azul, Parque Montreal, Parque Paulista, Parque Santa Delfa, Parque Vitória, Parque Vitória, Pouso Alegre, Vila Bazu, Vila Dos Comerciários, Vila Ramos, Vila Rosalinda.

FRANCISCO MORATO

Estância Belém, Jardim Alegria, Jardim Alpino, Jardim Antomar, Jardim Arpoador, Jardim Astúrias, Jardim Batista Genari, Jardim Buenos Aires, Jardim Cachoeira, Jardim Elisa, Jardim Meu Recanto, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Jardim Olga, Jardim Primavera, Jardim Rosa, Jardim Santa Rosa, Jardim Santo Antônio, Jardim São João, Jardim São Jorge, Jardim São Severino, Jardim Silvia, Jardim Vassouras I, Jardim Vassouras II, Jardim Virgínia, Parque Morumbi, Recanto Soraya, Vila Cápua, Vila Santa Catarina.

CAIEIRAS

Alpes De Caieiras, Centro, Cresciuma, Jardim Bom Tempo, Jardim Dos Eucaliptos, Jardim Laranjeiras, Jardim Marcelino, Jardim Monte Alegre, Jardim Nova Era, Jardim San Diego, Jardim Serra Grande, Jardim Vera Tereza, Jardim Vitória, Nova Caieiras, Real Park, Serpa, Vila Ajoa, Vila Bauru, Vila Dos Pinheiros, Vila Santista, Vila São João.

CAJAMAR

Forest Ville, Jardim Adelaide, Jardim Jurupari, Jardim Muriano, Jardim Planalto, Jardim São Luiz, Parque Dos Pinheiros, Parque Jaraguá, Parque Maria Aparecida, Parque Panorama I e II, Parque Paraíso, Parque Primavera, Portal Dos Ipês I, Portal dos Ipês II, Residencial Cajamar, Vila Grampavi.

SÃO CAETANO DO SUL

A Sabesp informa que fornece água por atacado para o município, não realiza a distribuição.