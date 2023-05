Manuelle Ferraz, chef do A Baianeira, assume menu de voos internacionais da Latam

"Temos muito orgulho de ceder esse espaço para mulheres fantásticas e poder conectar os nossos clientes com pratos e sabores criados com tanto carinho e talento", afirma Paulo Miranda, vice-presidente da área de clientes da Latam, em comunicado divulgado à imprensa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Latam escolheu a cozinheira mineira Manuelle Ferraz para assinar o novo prato servido a clientes de voos internacionais com longa duração (mais de 7 horas) partindo do Brasil. A chef comanda duas unidades do restaurante A Baianeira, em São Paulo, uma na Barra Funda e outra no Museu de Arte de São Paulo, o Masp.

