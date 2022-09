Manifesto da saúde pede a eleição de Rodrigo Garcia e Edson Aparecido em SP

O atual secretário de Saúde da prefeitura de São Paulo, Luiz Zamarco, e o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems-SP), Geraldo Replé Sobrinho, estão entre os signatários, assim como o chefe de pneumologia do Incor, Carlos Carvalho, e o superintendente do Hospital São Paulo, Nacime Salomão Mansur.

"Quando os brasileiros mais precisavam, o Governo de São Paulo comandou as negociações para trazer a vacina contra o novo coronavírus ao país, e promoveu uma campanha de imunização com índices de cobertura fantásticos para proteger sua gente. Milhares de vidas foram salvas", diz o manifesto, rememorando a atuação da gestão tucana durante a crise da Covid-19.

Liderada pelo secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, e pelo infectologista e secretário de Ciência, David Uip, o documento reúne nomes como a diretora-clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Eloísa Bonfá, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, e o cirurgião Raul Cutait.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 50 dirigentes e representantes de instituições de saúde e ensino de São Paulo endossaram um manifesto em apoio à reeleição de Rodrigo Garcia (PSDB) para o governo do estado, bem como a candidatura do ex-secretário de Saúde Edson Aparecido (MDB) para o Senado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.