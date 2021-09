Manifestações pelo país registram aglomeração e pessoas sem máscara

Também houve desrespeito a protocolos em manifestações contra Bolsonaro. No centro do Rio de Janeiro, o ato do movimento Grito dos Excluídos foi marcado por aglomeração em diversos pontos. A maioria usava máscara, mas muitos retiraram o item em determinados momentos.

Em São Luís e em Fortaleza, as manifestações a favor do presidente ocorreram em formato de carreata e não geraram aglomerações de pessoas como em outras capitais.

RIO DE JANEIRO, RJ, SALVADOR, BA, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os protestos com raiz golpista a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foram marcados por aglomerações e pelo desrespeito aos protocolos para evitar a disseminação contra a Covid-19.

