Manifestações em garagens prejudicam circulação de ônibus na zona norte de SP

Na ocasião, o TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 2ª região julgou que a greve dos motoristas e cobradores era abusiva pela não manutenção dos serviços essenciais. Com isso, foi determinando o retorno imediato da circulação dos ônibus na cidade.

Em junho, uma paralisação de motoristas e cobradores afetou 675 das 1.193 linhas diurnas existentes na cidade. Com isso, 6.008 ônibus, que transportariam 2,5 milhões de passageiros ao longo do dia, ficaram parados.

"População sofrendo sem ônibus na zona norte. Aqui na rua os pontos estão lotados. Só queria um dia tranquilo no presencial do trabalho", disse um dos usuários de linha de ônibus afetada. "Os pontos da avenida Antonelo da Messina, na zona norte, estão lotados. Os ônibus da Sambaíba passam nos pontos cheios e nem param", disse outro.

No início da manhã, passageiros usaram as redes sociais para reclamar da falta de ônibus.

Segundo o diretor de operações da SPTrans, todas as linhas prejudicadas já voltaram a operar normalmente, com 372 ônibus.

O comunicado relata ainda que, diante dos atrasos na saída dos veículos, os diretores do sindicato foram chamados para uma reunião com a empresa. "Aproveitamos para reivindicar o pagamento da PLR, que até agora não foi definido. A falta de cumprimento por parte das empresas de ônibus em São Paulo poderá acarretar em uma nova paralisação na cidade", disse Nailton Francisco de Souza, presidente do sindicato, na nota.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A operação de 33 linhas de ônibus do transporte coletivo de São Paulo foi afetada no início da manhã desta quarta-feira (9) por manifestações ocorridas em duas garagens da empresa Sambaíba Transportes Urbanos, localizadas na zona norte da cidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.