Manifestação fecha trecho da Dutra no sentido São Paulo

O bloqueio foi feito no km 216 da pista marginal, deixando o trânsito lento por cerca de 3 km. A via local, que dá acesso à avenida Santos Dumont, também estava com obstáculo. Não houve bloqueios na pista expressa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um protesto de moradores interditou, na tarde desta segunda-feira (12), um trecho da rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos (Grande São Paulo), no sentido da capital paulista, segundo a CCR, concessionária que administra a via. Por volta das 18h10, toda a pista já havia sido liberada.

