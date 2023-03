'Maníaco da Facada' é preso em São Paulo após cair de passarela

Ele teria caído de uma passarela após tentar novo ataque nas proximidades do Terminal Rodoviário do Tietê, no Bairro de Santana.

O "Maníaco da Facada" foi preso pelos policiais na manhã desta sexta-feira (17). Ele é suspeito de esfaquear duas pessoas no bairro do Jabaquara.

