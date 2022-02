'Malhação' com Luana Piovani será reprisada pelo canal Viva

Malhação, de 1997, será exibida de segunda a sexta, às 16 horas e às 2 horas, com reexibição no dia seguinte, às 11h30.

O Viva também transmitirá, em abril, Malhação de 1997, com Luana Piovani, que contracena par romântico com Vodu, personagem de Pedro Vasconcelos, um conhecido jogador de futebol.

A novelinha teenager será exibida de segunda a sexta-feira, às 16h30, com reprise no sábado em dois horários: às 2h30 e meio-dia.

O canal Viva irá reprisar duas temporadas históricas de Malhação nos próximos meses. A partir do dia 28 de fevereiro, os telespectadores irão assistir a Malhação ID, de 2009, protagonizada por Fiuk, um jovem rico, e Christiana Ubach, que é a filha do caseiro dele.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.