Mais de 7.400 casos de Covid desaparecem de boletim da prefeitura de São Paulo

"Esse é um grande problema das informações do SUS. Há muitas inconsistências, dados duplicados numa ponta e, na outra, muito subregistro. Quanto mais se evitar as duplicações e quanto menos subregistros tiver, melhor a qualidade da informação e a possibilidade do seu uso para pesquisas que tenham a finalidade de avaliar o funcionamento de sistema de saúde, de programas, desempenho, recursos", explica.

Já para Adriano Massuda, professor do FGV Saúde, a limpeza dos dados é necessária e ajuda na análise da pandemia. Para ele, o problema nesse caso é do SUS (Sistema Único de Saúde), que deveria cuidar melhor da informação.

Segundo ele, os números do boletim são usados, por exemplo, para definir os níveis de abertura da cidade dentro do Plano São Paulo. Assim, mudanças nos dados dificultam a decisão das autoridades sobre medidas de restrição.

O e-SUS Notifica é um sistema federal que contabiliza os casos confirmados de Covid-19, enquanto o Sivep-Gripe quantifica as internações e as mortes em decorrência da doença.

