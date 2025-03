Mais de 340 árvores caíram durante temporal em SP; 57 mil estão sem luz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos 343 árvores caíram em São Paulo por causa da chuva que provocou caos em diversas regiões da cidade na tarde de quarta-feira (12), segundo a Prefeitura. Foram registradas 7 quedas na zona leste, 9 na zona norte, 6 zona sul e 321 na zona centro-oeste.

Nesta manhã, o Corpo de Bombeiros está atendendo 19 chamadas para quedas de árvores nos bairros Butantã, Consolação, Pinheiros, Água Rasa, Santa Cecília e Jardim Paulista.

Além das árvores, os Bombeiros atenderam ontem cinco chamadas para alagamentos e enchentes e três para desabamentos ou deslizamentos.

Uma das árvores caiu sobre um táxi na avenida Senador Queiroz, na região da Sé, no centro, e matou o motorista do veículo, um homem de 43 anos. Outras duas pessoas que estavam no veículo foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O estado de saúde delas não foi informado.

No Arouche, uma árvore chichá (Sterculia chicha), com mais de 200 anos e 30 metros de altura, também não resistiu ao temporal.

As rajadas de vento atingiram 61km/h e houve queda de granizo nas regiões do Butantã, Pinheiros e Itaquera. A Defesa Civil, contudo, acredita que os ventos podem ter chegados até 101 km/h, devido aos estragos.

As aulas do campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie foram suspensas na noite de quarta e manhã desta quinta (13) por causa da chuva. Houve quedas de galhos de grande porte na universidade. As aulas do colégio também foram suspensas para todos os alunos.

O temporal deixou 176 mil imóveis sem energia elétrica até a noite de quarta. Na manhã desta quinta, 57 mil imóveis continuam sem energia, o que equivale a 0,7% das 8 milhões de unidades atendidas pela empresa nos 24 municípios da Região Metropolitana.

A região oeste foi a mais afetada na capital pela falta de luz, devido às quedas de árvores de grande porte sobre a rede elétrica.

A chuva deve continuar ao menos até o próximo domingo (16), segundo previsão do Inmet. O alerta prevê acumulados de até 50 mm de chuva em 24 horas, além de ventos intensos, de até 60 km/h.