Mais de 200 pessoas em condição análoga à escravidão são resgatadas no Pará

Viviam em alojamentos irregulares, com instalações elétricas precárias, banheiros inadequados e sem controle de horário. As condições de trabalho eram tais que uma das fazendas era conhecida como 'Senzala'.Polícia Federal

O resgate aconteceu em operações conjuntas da Polícia Federal, do Ministério Público do Trabalho e Superintendência Regional do Trabalho. Os trabalhadores estavam divididos em cinco fazendas diferentes.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais de 200 pessoas em condições análogas à escravidão foram resgatadas entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro no interior do Pará.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.