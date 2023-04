Mais de 20 jovens da Fundação Casa ingressam no ensino superior por meio de bolsa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de 24 adolescentes que cumprem ou cumpriram medida socioeducativa na Fundação Casa, em São Paulo, acaba de ingressar no ensino superior. Os jovens foram agraciados com bolsas integrais na Universidade Metropolitana de Santos após prestarem o processo seletivo da instituição. Ao todo, 138 internos disputaram o benefício.

