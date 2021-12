Mais 28 pesquisadores da Capes pedem renúncia coletiva e total chega a 80

O pedido de renúncia na Capes ocorre em paralelo a outro processo de instabilidade em um dos órgãos do MEC. Na véspera do Enem, dezenas de servidores do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) pediram desligamento de seus cargos de chefia após denúncias de assédio moral e pressão para alterar o conteúdo da prova.

Esses pesquisadores trabalham nos processos de avaliação do sistema de pós-graduação do país. Os coordenadores são nomeados pela Capes para mandatos de quatro anos e o restante atua como assessor nesses trabalhos, todos em atividades não remuneradas.

"Estamos no final de 2021 e não se conhece nenhuma ação da Capes no sentido de discutir e elaborar o Plano Nacional de Pós-Graduação 2021-2030", diz a carta.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um novo grupo de pesquisadores ligados à Capes, órgão do MEC (Ministério da Educação) responsável pela pós-graduação no país, pediu renúncia coletiva nesta quarta-feira (1º). Desta vez, 28 profissionais solicitaram desligamento. Nos últimos dias, outros 52 fizeram o mesmo, o que totaliza 80 pessoas.

