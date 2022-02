Maíra Cardi comenta ataques à filha, Sophia, nas redes sociais

A influenciadora relembrou o momento em que Sophia foi parar na UTI devido a uma parada respiratória, no mesmo dia em que Arthur entrou no BBB 22. Na ocasião, Maíra comentou em uma de suas publicações: "criança é frágil e acaba absorvendo toda maldade que vem".

Maíra, por sua vez, falou sobre o assunto nos stories e agradeceu o carinho dos fãs. Ela repostou uma publicação do perfil Gina Indelicada e escreveu: "Eu não vi, felizmente não sei do que se trata! Mas infelizmente muitas pessoas são assim mesmo. Esse é nosso triste mundo! É muito pensamento ruim. Não foi à toa que ela foi parar na UTI! Obrigada pelo carinho de quem manda energia positiva, orações e palavra bonita! Peço para que sempre coloquem ela na oração de vocês".

Na noite de sábado, 19, Maíra Cardi comentou em seu Instagram os ataques que sua filha, Sophia, tem sofrido nas redes sociais. A pequena, de apenas 3 anos, é filha da life coach com o ator e cantor, Arthur Aguiar, atual participante do Big Brother Brasil 22.

