Maioria dos deputados da CPI do Aborto em SC é contra o procedimento

O caso da menina de 11 anos que teve o acesso ao aborto dificultado foi revelado pelo The Intercept Brasil e pelo Portal Catarinas. Em junho deste ano, após a repercussão do episódio, ela realizou o procedimento de interrupção da gestação.

Além da postura dos integrantes da comissão, o caráter sigiloso dos trabalhos da CPI também tem gerado preocupação entre entidades e organizações que defendem o acesso à interrupção legal da gestação. Nesta semana, a Alesc decidiu que as reuniões semanais do colegiado não serão tornadas públicas por envolver menores de idade.

Campagnolo defende que as situações que envolveram o procedimento "merecem ser melhor esclarecidas". Ela questiona se houve crime na realização da interrupção da gestação e se foi feita falsa comunicação do crime de estupro.

