Maiores de 55 anos podem se inscrever para pegar sobra de vacina em SP

As listas de espera foram criadas para evitar o desperdício. As vacinas AstraZeneca/Oxford e Sinovac/Butantan (Coronavac) possuem frascos com dez doses. O prazo de vencimento é de seis e oito horas, respectivamente. Se, após esse período, os imunizantes não foram utilizados, precisam ser descartados.

A diminuição da idade foi oficializada por meio de uma resolução da Secretaria Municipal de Saúde que foi publicada nesta quarta-feira (5). As doses excedentes também podem ser aplicadas em profissionais da saúde com mais de 18 anos, desde que residam na capital paulista.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prefeitura de São Paulo reduziu de 60 para 55 anos a idade mínima para que os moradores da cidade se inscrevam em listas de espera para tomar as doses das vacinas contra a Covid-19 que não foram aplicadas nos públicos-alvo. A alteração no protocolo para doses excedentes entra em vigor na próxima segunda-feira (10).

