Mãe morre na mesma moto que levou filho a ser internado após acidente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 41 anos morreu atropelada após a colisão entre um ônibus e uma motocicleta em que ela estava, na Vila Rubim, no centro de Vitória (ES), nesta quarta-feira (12). Ela estava na mesma moto usada pelo filho que havia sofrido um acidente com o veículo.

A mulher, que não teve a identidade revelada, havia acabado de deixar o hospital em que o filho de 23 anos está internado há uma semana devido a um acidente sofrido com a mesma motocicleta em que ela morreu.

Uma testemunha disse que a moto estava no corredor quando colidiu com o ônibus, perdeu a direção e foi parar embaixo do coletivo.

O marido da mulher dirigia a motocicleta, enquanto ela estava na garupa. A equipe do BPTran (Batalhão da Polícia de Trânsito) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar socorro, mas ela já estava morta.

O condutor da moto ficou ferido e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que o levou a um hospital.

Tanto o motorista do ônibus quanto o motociclista realizaram o teste do bafômetro que deram negativo. Um terceiro veículo também teria colidido com a moto, deixou o local antes da chegada da polícia e ainda não foi localizado.

O condutor do coletivo foi levado até a 1ª Delegacia Regional para prestar esclarecimentos. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. Ninguém foi preso.