Mãe morre aos 37 anos após dar à luz quadrigêmeas em SC

"Ela estava muito feliz e preocupada porque precisava frequentar médicos periodicamente. Mesmo assim, se mostrava bastante animada com as filhas a caminho. Ela era assim, uma pessoa com muita luz, passava só boas energias e querida por todos", ratificou a amiga Vanir dos Santos Silveira.

A vítima pretendia engravidar, mas se surpreendeu ao saber nos exames que eram quatro meninas, contam os amigos ouvidos pela reportagem. Ela demonstrava estar contente com as filhas a caminho.

De acordo com amigos, Rosineia deu entrada no hospital após passar mal na noite de domingo (7), dando entrada na UTI. Lá, não resistiu e sofreu uma parada cardíaca logo após o parto de emergência das quadrigêmeas.

As bebês —todas elas meninas— estão internadas na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital particular de Criciúma, pois nasceram prematuras.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.