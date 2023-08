Mãe e filha são acusadas de sequestrar, matar e carbonizar professora

No mesmo dia, a mulher passou por outra audiência de custódia por ter sido condenada, em 2014, a seis anos de prisão por roubo, com mandado de prisão em aberto. Ela vai cumprir pena por essa condenação.

Segundo as investigações, a professora teria mantido um relacionamento amoroso com a filha de Paula e terminou o namoro por causa da pouca idade da adolescente.

Paula Custódio Vasconcelos foi presa em flagrante no sábado (12) pelo crime de sequestro seguido de morte. A filha dela foi apreendida. Elas foram encontradas quanto tentavam fugir, em Santa Cruz, também na zona oeste do Rio.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.