Nilton Lins

Mãe denuncia próprio filho suspeito de assassinar mulher por R$ 20 mil no Rio

Por Folha de São Paulo

11/11/2025 13h00 — em
Variedades



RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta segunda-feira (10) Davi de Souza Malto, segundo suspeito de envolvimento na morte de Laís Oliveira Gomes Pereira, 26, em Sepetiba, zona oeste da capital.

Laís foi morta no dia 4 enquanto caminhava com o filho de 1 ano e 8 meses. Ela foi atingida por um tiro na nuca.

A reportagem não encontrou as defesas dos suspeitos.

Davi foi preso em uma lanchonete em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele foi localizado após denúncia da própria mãe, Kelly Silva de Souza, que o reconheceu através de imagem de câmera de segurança divulgada após o crime.

"Eu reconheci meu filho na imagem. Eu liguei pra denunciar o meu filho. Porque meu filho foi nascido na igreja, meu filho tocava guitarra no ministério de louvor. Eu nunca imaginei que meu filho fosse tirar a vida de uma menina inocente", afirmou Kelly ao "RJ2", da TV Globo.

"Eu quero pedir perdão pra esse pai. Essa família da Laís que chora. Porque se eu estou sofrendo, eu sei que a dor deles é muito maior", disse a mãe.

A primeira prisão ocorreu na última sexta-feira (10). Erik Santos Maia, segundo investigação da DHC (Delegacia de Homicídios da Capital), era o responsável por pilotar a motocicleta usada pelo autor dos disparos. Erik se entregou na delegacia.

Segundo a investigação da polícia, a dupla suspeita foi contratada por R$ 20 mil para matar Laís. A polícia ainda apura quem é o mandante e qual foi a motivação do crime.

