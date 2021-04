Mãe de Henry troca de advogado, que fala em 'atuar com a verdade'

Na decisão, o magistrado afirmou que a prisão temporária é decretada apenas "quando imprescindível para as investigações do inquérito policial".

Na madrugada desta segunda, Monique foi internada no hospital penitenciário Hamilton Agostinho de Castro, na zona oeste do Rio, por uma suspeita de infecção urinária.

Suspeita de homicídio qualificado do filho, Monique foi presa na última quinta-feira (8), junto ao namorado, o vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho. Isolada em uma cela no Instituto Penal Esmael Sirieiro, em Niterói (RJ), ela tem chorado, gritado e pedido atenção.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, morto aos 4 anos, trocou de advogado nesta segunda-feira (12), mesmo dia em que teve um pedido de habeas corpus negado pela Justiça do Rio de Janeiro.

