Mãe acusa Papai Noel de discriminação após filhos pedirem presentes caros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mãe de quatro filhos, a autônoma Tamires Silva de Oliveira, 29, levou as crianças para verem o Papai Noel no shopping Plaza Sul, na zona sul de São Paulo, na última sexta-feira (3), e voltou para casa com crise de ansiedade. Ela acusa o homem fantasiado de discriminação.

Ela conta que seu filho Cauã, 6, respondeu que queria um skate elétrico de presente de Natal. "Foi quando o Papai Noel disse de forma muito arrogante que aquele presente não condizia com a realidade dele", diz Tamires.

Ela publicou seu relato nas redes sociais e conta ter recebido bastante apoio, assim como mensagens de indignação.

Procurado, o shopping Plaza Sul afirmou que lamenta o ocorrido e que o profissional já foi substituído. "A atitude do ator contratado por empresa terceirizada está completamente equivocada e não condiz de forma nenhuma com as orientações passadas pelo shopping", informou em nota.

Segundo ela, o Papai Noel ainda perguntou para a criança quanto o pai ganhava por mês. "Ele, na inocência, respondeu R$ 100."

Em seguida, Luan, 12, o filho mais velho, disse que queria um celular. "Esquece", rebateu o Papai Noel, segundo a mãe. "Na hora eu comecei a passar mal e só pensava em sair dali", lembra Tamires. "Estou sem dormir há dias."

As crianças ainda acreditam em Papai Noel e Tamires diz evitar desfazer a fantasia com medo de que os filhos digam algo na escola que estrague o Natal de outras crianças. "Eles acharam mesmo que o pedido seria realizado."

No meio da conversa, a autônoma disse que o Papai Noel ainda lhe perguntou se as quatro crianças eram seus filhos e se ela não tinha televisão em casa.

Ela conta que a família costumava frequentar o shopping por ser perto de onde moram, no bairro da Saúde, onde seu marido trabalha como porteiro.

"Nos organizamos para dar um celular de presente para o mais velho e uma bicicleta para o de 10 anos, mas não vamos conseguir dar o skate para o menor", diz a mãe.

Neste ano, a brincadeira será esconder os presentes pela casa na véspera de Natal.

A família contratou um advogado e pretende acionar o shopping Plaza Sul na Justiça.

De acordo com funcionários do local, o ator que interpretava o personagem foi dispensado. O ajudante de Papai Noel, que não quis se identificar, disse não ter percebido qualquer mal-estar na ocasião, e que só ouviu uma das crianças pedir um PlayStation após ter sido questionada sobre o que queria de presente de Natal.

O Papai Noel que atendia as crianças na tarde desta segunda-feira (6) no shopping Plaza Sul defendeu o colega e disse que a figura é alvo de ataques nesta época do ano.