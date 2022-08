Madrugada tem sensação térmica de 3ºC em São Paulo

O sistema instável é provocado por um ciclone extratropical, que veio do sul e chegou ao litoral paulista. No litoral catarinense, os ventos chegaram a 100 km km/h.

Durante o dia, pelo menos duas pessoas ficaram feridas com quedas de árvores, em um dia marcado por fortes ventos. A estrutura de um estande voou e caiu sobre um avião no aeroporto de Congonhas , na zona sul de São Paulo.

As rajadas de vento que afetaram a cidade na quarta-feira (10) seguirão ocorrendo nesta quinta. De acordo com o CGE, os ventos ainda terão moderada intensidade, mas com tendência a diminuição.

Não houve registro de chuva significativa em toda região metropolitana de São Paulo. As próximas horas persistem com chuviscos isolados e baixas temperaturas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.