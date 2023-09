Lula vai desfazer 'pedalada' em meta do Brasil no Acordo de Paris

De acordo com relatório de 2022 do Pnuma (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), Brasil e México eram os países que tinham retrocedido em seus compromissos climáticos.

Essencialmente, mesmo declarando que o país estava aumentando sua ambição ao subir o percentual de corte para 50%, na verdade, a meta climática depositada por Bolsonaro no UNFCCC levava o país a poder emitir mais em 2030 do que permitia o compromisso inicial brasileiro junto ao Acordo de Paris.

A pedalada climática do governo Bolsonaro tinha sido enviada à UNFCCC no ano passado. Tal meta atual era de redução, em 2025, de 37% dos gases-estufa, em comparação com as emissões de 2005, e a diminuição, em 2030, de 50% dos gases, também em comparação com 2005.

Em reunião na quinta-feira (14), o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima aprovou por unanimidade a correção da mais recente meta do Brasil —que recebe o nome de NDC (Contribuição Nacionalmente Determinada)— e o retorno ao nível de ambição climática de 2015.

