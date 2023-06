Lula troca presidente da Agência Espacial Brasileira

Como a coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, mostrou, o coronel da Aeronáutica foi nomeado por Jair Bolsonaro (PL) em 2019 e continuava no cargo durante o governo Lula.

Ele é engenheiro elétrico de formação pela Unicamp, com mestrado em engenharia e tecnologia espacial pelo Inpe e doutorado em eletrônica pela École Nationale Supérieure de L'Aéronautique et de L'Espace.

