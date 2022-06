Lula sinaliza manter BC independente e faz menção breve a abertura em documento

"Lula foi um caixeiro-viajante em seu governo, foi o presidente que mais viajou buscando espaços comerciais. Vai haver uma estratégia muito forte de retomada da participação do Brasil no mundo", afirma.

"Não está no nosso radar rediscutir a independência do Banco Central", afirma Mello. Já a abertura comercial recebe apenas uma breve menção no documento, em que Lula promete novas diretrizes para o comércio exterior, a integração comercial e as parcerias internacionais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Embora tenha prometido revogar o teto de gastos e reverter a reforma trabalhista, o documento com diretrizes para o programa de governo de Lula (PT) ignorou outra mudança de caráter liberal implementada nos últimos anos, a independência do Banco Central.

