Lula fala em brigar na Justiça após Congresso derrubar vetos de marco temporal

O mandatário recebeu selo amigo do catador, assim como Macêdo, cuja pasta é responsável pela interlocução com movimentos sociais, e o chefe de gabinete do presidente, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola.

Além do presidente, participaram ministros como Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Esther Dweck (Gestão), Marina Silva (Meio Ambiente). O vereador Eduardo Suplicy (PT), de São Paulo, também estava no palco.

Na semana passada, os parlamentares decidiram manter o projeto de lei com a tese do marco temporal para demarcação de terras indígenas.

