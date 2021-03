Lula elogia vacina do Butantan e aliados de Doria festejam

Ele recomendou também que as pessoas sigam as regras de isolamento social.

Além de fazer referências negativas à China, que desenvolveu a vacina do Butantan, o presidente da República afirmou que poderia não tomar o imunizante. E nunca fez declarações contundentes para que as pessoas buscassem se imunizar.

Foi também recebido como um gesto que pode isolar o negacionismo de seguidores do presidente da República, que minimizam os efeitos da Covid-19 e a importância das vacinas para combater a epidemia do novo coronavírus.

A referência elogiosa ao imunizante e as críticas a Bolsonaro foram festejadas foi por aliados de João Doria (PSDB-SP). O governador comandou os esforços do Butantan para fechar um acordo com a empresa chinesa Sinovac, que desenvolveu a Coronavac, para poder importar e também fabricar a vacina no Brasil.

