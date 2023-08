Lucro com venda de bebida sem álcool no The Town vai qualificar jovens de favela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A fim de dar continuidade às iniciativas de impacto socioambientais iniciadas no Rock in Rio, o Instituto Heineken irá promover durante o The Town, em parceria com a Cufa (Central Única das Favelas), uma trilha de qualificação para habilitar 60 estudantes para atuação no setor audiovisual.

Criado em 2022, o braço social da companhia de bebidas desenvolve projetos focados em geração de renda, emprego e desenvolvimento de habilidades socioemocionais e empreendedoras.

"Nosso trabalho de impacto socioambiental foca em três pilares: os catadores, os ambulantes, e os jovens com grande potencial criativo e produtivo", diz Mauro Homem, vice-presidente de sustentabilidade e assuntos corporativos do Grupo Heineken e idealizador do instituto.

Com a duração de três meses, a trilha de formação para a turma piloto se inicia em setembro e inclui conteúdos sobre inteligência artificial (IA), reconhecimento de faces, captação, edição, e demais atributos das filmagens.

A presidente da Cufa no Brasil, Kalyne Lima, explica que a ideia do curso é propiciar aos jovens possibilidades de atuação na produção audiovisual em eventos como o The Town, mas o maior propósito é que eles se emancipem como cidadãos.

Para viabilizar o curso, a cervejaria irá reverter toda a renda gerada com a venda de Heineken 0.0 no festival para investimento no programa de qualificação. O produto é uma versão sem álcool lançado pela marca no Brasil em 2020.

"Queremos mostrar para os visitantes do The Town que é possível se divertir consumindo nossos produtos com responsabilidade", afirma o executivo.

Ele explica que, apesar de o programa de formação ser voltado a moradores de comunidades, a companhia entende que eles devem ser enxergados por suas capacidades e não por sua origem.

"Preferimos não utilizar termos taxativos como 'jovens vulnerabilizados', pois queremos dar ênfase ao seu potencial criativo."

Os pré-selecionados vão receber treinamentos oferecidos pela agência Favela Filmes, uma das empresa da Favela Holding, liderada pelo cofundador da Cufa, Celso Athayde.

Além da iniciativa de treinamento para jovens, a Heineken irá investir em outras ações socioambientais já consolidadas no Rock in Rio, festival "irmão" do The Town.

No Autódromo de Interlagos, local do evento, o grupo empresarial instalou placas de energia solar que devem operar de forma permanente como solução para economia de energia.

Além disso, a fabricante de bebidas vai incentivar o uso de copos reutilizáveis pelos visitantes, ação que irá se estender também a outros eventos patrocinados pela marca, como o GP de São Paulo.

A Heineken é uma das patrocinadoras do festival de música que realiza sua primeira edição a partir deste sábado (2). Com shows e outras atividades artísticas, o evento traz ao Brasil nomes como Bruno Mars, Ludmilla, Foo Fighters, Alok, Post Malone, e outros.