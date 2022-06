Lua e 5 planetas podem ser vistos a olho nu na madrugada desta sexta (24)

Essa conjunção planetária é comum ocorrer com dois ou três planetas, mas o desta sexta, com cinco, é mais raro e só se repetirá em 2040, segundo os astrônomos.

Pela primeira vez desde 2004 será possível observar a olho nu o alinhamento da Lua com os cinco planetas mais brilhantes do Sistema Solar: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem olhar para o céu meia hora antes do nascer do Sol nesta sexta-feira (24) poderá acompanhar um espetáculo celestial sem a necessidade de usar um binóculo ou telescópio.

