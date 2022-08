Lotofácil da Independência pode pagar R$ 160 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal abriu nesta segunda-feira (1º) as apostas para a Lotofácil da Independência, concurso especial da Independência do Brasil cujo sorteio está marcado para o dia 10 de setembro, um sábado, às 20h.

Segundo o banco, a previsão inicial é que o prêmio seja de R$ 160 milhões, mas pode ser ainda maior dependendo do número de apostas realizadas.

A boa notícia para os apostadores é que, por ser um concurso especial (nº 2.610), o valor total não acumula. Desta forma, se não houver ganhador com 15 números, o prêmio será rateado entre os apostadores que acertarem 14, e assim por diante.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Lotofácil da Independência e aplique todo o valor na poupança, receberá cerca de R$ 1,12 milhão de rendimento no primeiro mês. Ou se preferir, pode comprar 40 apartamentos de luxo, nas melhores localidades do país, no valor de R$ 4 milhões cada um.

Para jogar, o apostador pode marcar entre 15 e 20 números em um volante com 25 disponíveis. Ganha quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

Valores das apostas:

15 números - R$ 2,50

16 números - R$ 40

17 números - R$ 340

18 números - R$ 2.040

19 números - R$ 9.690

20 números - R$ 38.760

Quem acerta 11, 12 ou 13 pontos recebe um prêmio fixo de, respectivamente, R$ 5, R$ 10 e R$ 25. O valor restante é dividido entre os acertadores de 15 números (72% do total) e 14 números (13%).

As apostas podem ser realizadas em volantes específicos da Lotofácil da Independência, disponíveis nas lotéricas de todo o país. No portal Loterias Caixa é possível adquirir um combo especial do sorteio, com 12 apostas para o concurso 2.610. Também é possível apostar pelo aplicativo Loterias Caixa.

E assim como as demais loterias, o ganhador tem 90 dias para retirar o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 1.903,98, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Os sorteios da Lotofácil são realizados tradicionalmente às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.