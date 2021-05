Lotação de ônibus sofre novo aumento em São Paulo

O estado de São Paulo tem mais de 2,95 milhões de casos confirmados de Covid-19 e tem 98.710 mortes em decorrência da doença. A taxa de letalidade é de 3,3% no estado e de 2,8% no país.

A taxa de ocupação das UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) para pacientes com Covid-19, por outro lado, continua diminuindo. Nesta quarta-feira (5), 78,3% dos leitos do estado estavam ocupados, enquanto na semana passada eram 79,8%. Na quarta anterior, esse número chegou a 81,8%.

O aumento de pessoas nos ônibus, porém, não causou impacto no índice de isolamento, que permaneceu estável. A média desta terça foi de 41%, o mesmo valor da terça passada, e dois pontos percentuais a menos do que os 43% registrados há 15 dias.

