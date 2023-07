Locomotivas são restauradas e passam a ser usadas em ferrovia no interior de SP

Em 1971, ela e outras quatro companhias ferroviárias que enfrentaram crises financeiras e já estavam sob controle do governo foram unificadas na Fepasa. As outras foram a Estrada de Ferro Araraquara, Companhia Paulista de Estradas de Ferro, Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e São Paulo-Minas.

Inaugurada em 1875, surgiu a partir do interesse do empresário Luiz Matheus Maylasky de criar uma companhia ferroviária para exportar a produção de algodão da região de Sorocaba.

A Sorocabana, importante para o desenvolvimento econômico do interior paulista a partir da segunda metade do século 19, foi uma das cinco ferrovias que originaram a Fepasa.

Devido às suas origens, a locomotiva 3128 já estava pintada com as cores da Sorocabana, enquanto a 3104 ganhou em seu restauro uma pintura vermelha, como a usada pela Fepasa (Ferrovia Paulista S.A.).

A locomotiva de número 3104 da General Electric, fabricada nos Estados Unidos, foi a mais recente a ser restaurada pela associação de preservação ferroviária e voltou aos trilhos com a 3128, que retornou de Itu, onde estava a serviço do Trem Republicano, e não tinha sido inaugurada em Campinas. O Trem Republicano investiu R$ 3,5 milhões numa locomotiva e não foi mais necessário manter a GE à disposição da rota entre Itu e Salto.

Elas voltaram aos trilhos no dia 29 de abril, como celebração ao Dia do Ferroviário (30 de abril), e foram produzidas em 1947, conforme o diretor administrativo da ABPF Campinas, Hélio Gazetta Filho.

Operadas pela ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária), as máquinas pertenceram no passado à Estrada de Ferro Sorocabana e, posteriormente, à Fepasa. Agora, integram o acervo da associação e podem ser vistas pelos turistas que percorrem o trecho entre Campinas e Jaguariúna.

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Duas locomotivas fabricadas na década de 1940 e cujas histórias remetem a companhias ferroviárias já extintas no país foram restauradas e voltaram aos trilhos no interior de São Paulo.

