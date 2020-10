Livro de historiador superstar é retrato de 2020 que já passou

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aquilo que é publicado em jornais e revistas é, por definição, um registro transitório, que perde rapidamente pertinência e relevância conforme passam os dias. Do jornal impresso, diz-se que a manchete de hoje estará a embrulhar peixes amanhã.

Não é diferente com a cobertura da pandemia do novo coronavírus, na qual desde o início deste ano repórteres de ciência, saúde, economia e tantas outras áreas se esforçam para explicar ao leitor que muito ainda não se sabe sobre o vírus e sobre suas consequências, e que o pouco que se sabe também muda e evolui rapidamente.

Daí advém o principal problema de "Notas sobre a Pandemia e Breves Lições para o Mundo Pós-Coronavírus" (Companhia das Letras), do historiador Yuval Noah Harari, autor dos bestsellers "Sapiens" e "Homo Deus".

Trata-se de uma breve coletânea de três artigos e três entrevistas dele a periódicos diversos, publicados em março e abril deste ano.

Se o leitor conseguir se transportar em sua mente a fins de março, período que parece ter acontecido há 237 anos, mas que na verdade se deu há apenas seis meses, se lembrará de que o cenário no mundo e no Brasil era bem outro, assim como as preocupações que nos assolavam.

Em 16 de março, registrou-se no país a primeira morte por Covid-19, e uma semana depois estavam fechadas as escolas em todo o país. Discutia-se o que fechar, quando e como, e por quanto tempo. A lotação de UTIs e a falta de respiradores preocupavam.

As reflexões do Harari de março/abril são interessantes e pertinentes, mas, reunidas em livro, ficaram congeladas no tempo. O mundo, e o Sars-CoV-2, movem-se tão rápido que é difícil achar no tomo, como diz o subtítulo, lições para o mundo pós-coronavírus.

O israelense aponta, por exemplo, com razão, que o isolacionismo ou a negação da globalização não impedirão este e outros vírus de se alastrar, lembrando que na Idade Média, com mobilidade de populações muito reduzida na comparação com tempos atuais, a peste negra ainda assim conseguiu se espalhar e matar milhões.

O problema é que, agora, ninguém mais discute fechar fronteiras, e sim como retomar o turismo com alguma segurança, o que alguns países já vêm fazendo.

Também parece ter ficado para as calendas a ideia apresentada por Harari de um líder global na luta contra o vírus. Os Estados Unidos, apontados como candidatos ao posto, não conseguiram nem mesmo coordenar esforços internos de combate à Covid-19, que dirá desempenhar qualquer papel internacional. O país já conta mais de 200 mil mortos e agora se vê no meio de uma turbulenta campanha presidencial e chacoalhado por protestos por igualdade racial.

A cooperação internacional tem se dado no âmbito da ciência, com pesquisadores compartilhando resultados de estudos com rapidez e formando redes em vários países para estudar possíveis curas e vacinas para o coronavírus, com certos percalços, é verdade, mas também com muitos avanços.

Mas a esperança de Harari de que, munidos de informação científica clara e preocupados com o bem comum, os cidadãos do mundo não precisariam ser obrigados pelas autoridades a seguir regras sanitárias hoje parece prematura; redes de desinformação mostraram-se competentes, nesses últimos meses, em colocar em dúvida a eficácia de medidas que vão do isolamento às máscaras e às vacinas, que ainda nem existem. Nisso tiveram a ajuda de líderes como o americano Donald Trump e o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

Um alerta do historiador que segue atual é o de que melhorar as condições sanitárias e de saúde pública em todos os países é uma defesa contra pandemias futuras. Essa rede de proteção tem sido lamentavelmente negligenciada, e Harari bem lembra que uma epidemia de um vírus mortal em um país coloca todo o mundo em risco, como demonstrado pelo coronavírus. O Brasil, com seus 49% de domicílios sem esgoto, faria bem em escutar esse aviso.

De resto, os textos do livro, concebidos para publicação em separado em diferentes meios, padecem da repetição de ideias e da pouca profundidade que caracteriza o gênero jornalístico. De fácil leitura e com tom otimista, a coleção talvez sirva como uma fotografia de um mundo que, seis meses depois, não existe mais.

Notas sobre a Pandemia e Breves Lições para o Mundo Pós-Coronavírus

Avaliação: bom

Autor: Yuval Noah Harari

Tradução: Odorico Leal

Companhia das Letras. R$ 34,90 (ebook R$ 19,90)